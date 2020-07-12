شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان بكورونا بعد إصابة زوجها ووالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان وابنتها بفيروس كورونا اليوم الأحد بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وقال راجيش توب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا في تغريدة على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نٌقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند في وقت سابق اليوم الأحد إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

عملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

وسجلت الهند اليوم الأحد زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفا، مما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.

Advertisements

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية تسجيل ما يربو على 27100 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 22674 بعد تسجيل 551 وفاة في يوم واحد.

وقال الممثل الأسطورة أميتاب باتشان (77 عاما) على تويتر ليلة أمس إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى.

وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضا إنه أصيب بالمرض.

ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.