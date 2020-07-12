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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
طلب الفنان حكيم، من جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الدعاء للشاعر الغنائي أمل الطائر، والذي تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.
ونشر صورة كانت جمعتهما، أثناء زيارة قام بها قبل أيام، للاطمئنان على حالته الصحية، وكتب في تعليقه عليها "ادعوا للشاعر الغنائي أمل الطائر في هذه الساعة بالشفاء، ربنا يشفيك يا أمل وأحنا كلنا اخواتك وفي ضهرك".
كان أمل تعرض لعدة جلطات بالمخ، خلال الفترة الماضية.
وتعاون أمل الطائر مع حكيم في عدد كبير من الأغاني، ليصبح واحدا من أهم نجوم الأغنية الشعبية، من بينها "بيني وبينك"، "افرض مثلا"، "نار"، "نظرة"، "السلام عليكو".
كما تعاون "الطائر" مع عدد كبير من نجوم الغناء من بينهم محرم فؤاد، محمد فؤاد، أنغام، هاني شاكر، حسن الأسمر، طارق الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم يطلب من جمهوره الدعاء لأمل الطائر بعد إصابته بجلطات في المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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