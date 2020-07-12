تراند اليوم : الفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها تغير أقوالها أمام النيابة

تراجعت الفنانة المصرية، عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها، عن أقولها التي أدلت بها أمام الشرطة من قبل بأنها قتلت زوجها أثناء مشاجرة بينهما، بعد كسر زجاجة وضربه بها في صدره ليسقط قتيلًا، وكشفت أمام نيابة البساتين، تفاصيل جديدة في الواقعة.وأوضحت في التحقيقات أنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.وأضافت أنه “يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما (كان مستلف مني فلوس)، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى”، وفقا لـ “مصراوي”

وأوضحت أن “المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره”، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس الممثلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتحريز الزجاج مع مضاهاته آثار الدماء عليه بدماء الضحية.