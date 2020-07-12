هيفا وهبي تتحدث لأول مرة عن سبب خلافها مع مدير أعمالها

أطلت النجمة هيفا وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر، لتتحدث عن آخر تطورات الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وقالت هيفا: “أنا أملك حقًا وأطالب به بقوة القانون المصري، وعلى ثقة تامة بأن من يطلب حقه بالقانون هو إنسان فائز حتى لو الموضوع أخذ وقتاً طويلاً وأنا على يقين وثقة تامة انني قدمت أوراقي في المكان الصح”.

وتابعت قائلة: “تعرضت لقضية نصب كبيرة وكل الناس أصبحوا يعلمون الموضوع من الإعلام، الورق الخاص بي في القضية متشعب قليلاً، حيث تم سرقة عدة أشياء مني ومن ضمنها بيتي في مصر، حيث قام هذا الشخص (أي محمد وزيري) باقتحامه بالقوة على الرغم من أن المنزل يحتوي على اغراضي وأغراض شقيقتي “هنا” وان المنزل بإسم شقيقتي وانا دفعت ثمنه”.

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وأضافت: “كان من الصعب الذهاب الى مصر بسبب اغلاق المطار بسبب فيروس كورونا لكني وكلّت محامياً لمتابعة القضية، أنا وكلته كي يشتري لي أشياء وهو سرقني وعندما حصل الخلاف بيني وبينه حاولت أن استرجع أوراقي”.

وختمت هيفا حديثها انها أرادت ان توصل صوتها من خلال برنامج “الحكاية” للمسؤولين في مصر كي تستطيع استرجاع حقوقها خاصة ان هناك الكثير من التفاصيل لا تستطيع ان تتحدث بها حالياً بسبب متابعة القضاء المصري للموضوع.

نذكر ان الخلاف بين هيفا ومدير أعمالها يتصاعد تدريجياً حيث شهدنا فصلاً جديداً من النزاع في الأيام الماضية بعدما منعت هيفا عرض فيلمها “أشباح أوروبا”.