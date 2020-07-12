شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد أنيقة بالأسود فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، حواراتها ومقابلاتها الإعلامية فى Scoopwithraya، والتى بدأتها ريا منذ شهر ماية الماضى بعد توقف طويل عن الظهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التى فرضت الحجر الصحى على الناس فى جميع أنحاء العالم بسبب إجراءات الإغلاق للحد من نمو الفيروس التاجى، وفى هذا الإطار نشرت الإعلامية اللبنانية مجموعة صور جديدة من كواليس حلقتها الجديدة.

ونشرت ريا أبى راشد، صورة لها وهى ترتدى فستان أسود أنيق، فيما تجلس على مقعد أحمر ممسكة شمسية شفافة فى يدها، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وكتبت الإعلامية اللبنانية فى تعليقها على الصورة، "جلسة الاستوديو الأسبوعية الخاصة بى على المقعد الأحمر لحلقة جديدة من ScoopWithRaya وقليل من الرذاذ هذه المرة".

يشار إلى أن الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، كانت احتفلت قبل أيام بعيد ميلاد ابنتها الرابعة بصحبة زوجها، حيث نشرت صور من الاحتفال العائلى البسيط لهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" أتمت لولا عامها الرابع اليوم، الوقت يجرى سريعا، شكرا لكل من أرسلوا لى رسائل التهنئة، شكرا لكم يا رفاق".

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وكانت شاركت ريا أبى راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو لها بصحبة طفلتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتوثيق النزهة الأولى لها بعد خروجها من فترة العزل الصحى المنزلى لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت ريا أبى راشد فى مقطع الفيديو الذى نشرته عبر إنستجرام، وهى تساعد طفلتها على قيادة دراجتها فى إحدى المنتزهات بمدينة لندن البريطانية.

وعلى جانب آخر، ردت الإعلامية ريا أبى راشد على شائعات عملية تجميلها التى انتشرت مؤخراً، ونشرت صورة لوجها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقة: "هذا الوجه الذى كان لدى دايما"، حيث يأتى تعليقها بعدما أطلت بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها.

وظهرت الإعلامية ريا أبى راشد بملامح متغيرة تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، وقد تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، مما جعل جميع متابعيها يتساءلون، هل خضعت لعملية تجميل؟، ولكن ريا ردت بأسلوب غير مباشر ونشرت صورا بعدها بساعات عبر حسابها على إنستجرام وظهرت ملامحها كما هى.