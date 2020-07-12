شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: اكتب أعمالى بنفسى ولا أقدر على كتابة أكثر من مسلسل فى آن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكبير وحيد حامد، لـ"الخليج 365"، إنه شرع فى كتابة مسلسل "الجماعة 3"، الذى ستقوم على إنتاجه شركة سينرجى، مشيراً إلى أنه يكتب أعماله بقلمه، ولا يعتمد على ورش كتابة، ولذلك لم يكن فى وسعه أن يرتبط بكتابة عملين فى وقت واحد، لافتاً إلى أنه عندما عرض عليه كتابة مسلسل "أحمد زكى" من المخرج محمد سامى، أكد له أنه مشغول حالياً بكتابة مسلسل "الجماعة".

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مخرج العمل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المسلسل عقب انتهاء وحيد حامد من كتابة المسلسل، حتى يتثنى لفريق العمل البدء فى التحضيرات والاستعداد للتصوير.

وفى سياق آخر، كانت قد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيدحامد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.