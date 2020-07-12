تراند اليوم : إصابة الفنان العالمي " أميتاب باتشان" بفيروس كورونا

أعلن الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم نقله لإحدى المستشفيات التي قامت بدورها بإبلاغ السلطات الرسمية.

وأضاف نجم بوليوود، في حسابه على فيسبوك، «أظهرت النتائج الخاصة بمرض كوفيد 19 إيجابية التحليل، وانتقلت للمستشفى، وخضع جميع أفراد الأسرة وجميع فريق العمل لاختبارات، وفِي انتظار النتائج».

وناشد كل من كان على مقربة منه خلال العشرة أيام الماضية أن يخضع للاختبار.

وأحدث إعلان الفنان العالمي عن إصابته بالفيروس "التاجي"، صدمة لدى جمهوره في العالم وبين الفنانين، متمنين له الشفاء العاجل.