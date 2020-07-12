بعد تأكيد إصابة والده.. ابهيشيك باتشان يعلن أصابته أيضًا بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - بعد دقائق من اعلان والده النجم الكبير أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا، أظهرت الاختبارات التي خضع لها نجم بوليوود ابهيشيك باتشان أن نتائج Covid-19 ايجابية.

وخضع نجم بوليوود أميتاب باتشان (77 عامًا) وابنه الممثل ابهيشك (44 عامًا) لاختبار Covid-19، ودخل الثنائي إلى مستشفى نانافاتي أحد مستشفيات مومباي في فيل بارل مساء السبت، كلاهما يعاني من أعراض خفيفة.

وأكد باتشان الأب النبأ في تغريدة على تويتر: "لقد أظهرت اختبار Covid-19 إيجابيًا ، وانتقلت إلى المستشفى ، وخضعت العائلة والموظفون لاختبارات.

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وقال باتشان الابن في تغريدة شاركها متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "في وقت سابق من اليوم ، أصبت أنا ووالدي بـ COVID 19، وانتقلنا إلى المستشفى وكل منها يعاني أعراض خفيفة".

لقد أبلغنا الجميع أفراد عائلاتنا وموظفينا بالفحص باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة، أطلب من الجميع التزام الهدوء، لا داعي للذعر. شكرا".