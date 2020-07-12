النجم الهندي أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان على تويتر في وقت متأخر من يوم السبت أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
شارك ممثل بوليوود المخضرم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للإعلان عن الخبر، وعلق قائلاً "جاءت نتائج اختباري لمرض كوفيد 19 إيجابية". مضيفًا أن عائلته وموظفيه قد خضعوا جميعاً للاختبارات بينما تم نقله إلى المستشفى.
كما أنهى باتشان تغريدته بلهجة تحذير"كل من اقترب مني في الأيام العشرة الأخيرة مطلوب منه إجراء اختبار لنفسه".
يُعرف عن النجم السبعيني ذي الشعبية الكبيرة في أنحاء العالم، إنه مستخدم مولع لوسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه نشط للغاية على مدونته الشخصية وتويتر.
هذا ولم تُبلغ بوليوود حتى الآن عن الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المشاهير، باستثناء المطربة كانيكا كابور.
شوهد الممثل البالغ من العمر 77 عامًا بأخر أعماله السينمائية في الفيلم الكوميدي Gulabo Sitabo التي جرى بثه على شبكة Amazon.
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