بعد شفائها من "كورونا".. هند البحرينية تحتفل بخطوبتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - بعد شهور قليلة من شفائها من فيروس "كورونا"، احتفلت الفنانة هند البحرينية بخطوبتها، مساء الجمعة 10 يوليو.

هند شاركت جمهورها بصورة لها من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، استعرضت خلالها خاتم الخطبة، لكنها لم تكشف عن وجه عريسها ولا هويته.

جمهور الفنانة البحرينية أمطروها بتعليقات التهنئة، وتمنوا لها حياة مليئة بالحب والسعادة.

هند البحرينية

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يذكر أن الفنانة هند البحرينية كانت أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

واحنفلت الفنانة بشفائها من فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، حيث قالت أن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في مقطع فيديو مع الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.

وكتبت هند البحرينية على حسابها على موقع "تويتر": "صباح الخير .. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".

هند البحرينية