- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - بعد شهور قليلة من شفائها من فيروس "كورونا"، احتفلت الفنانة هند البحرينية بخطوبتها، مساء الجمعة 10 يوليو.
هند شاركت جمهورها بصورة لها من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، استعرضت خلالها خاتم الخطبة، لكنها لم تكشف عن وجه عريسها ولا هويته.
جمهور الفنانة البحرينية أمطروها بتعليقات التهنئة، وتمنوا لها حياة مليئة بالحب والسعادة.
هند البحرينية
يذكر أن الفنانة هند البحرينية كانت أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
واحنفلت الفنانة بشفائها من فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، حيث قالت أن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في مقطع فيديو مع الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ.
وكتبت هند البحرينية على حسابها على موقع "تويتر": "صباح الخير .. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".
هند البحرينية
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها من "كورونا".. هند البحرينية تحتفل بخطوبتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.