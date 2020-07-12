شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "المسرح ثقافة" تشارك المسرحيون العرب بندوة أون لاين.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مجموعة "المسرح ثقافة" ندوة بعنوان "المسرح والوسائطية المسرح أون لاين"، وذلك يوم الاثنين المقبل، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيناقش تلك القضية نخبة كبيرة ومميزة من المسرحين أعضاء المجموعة والذين يحملون جنسيات عربية مختلفة، وسيتم ذلك عبر منصة Facebook room.

يشارك بتلك الندوة كلا من المسرحى خالد الرويعي من البحرين ، دكتور أحمد الشرجى من العراق ، دكتور محمود سعيد من مصر ، الناقد محمد الروبى من مصر ، المسرحى عبيدو باشا من لبنان ، دكتورة زينب لوت من الجزائر ، ويدير الحوار المسرحى سامى الزهرانى، وينسقه الإعلامية غادة كمال.

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يذكر أن مجموعة المسرح ثقافة، أسست منذ أربع سنوات تقريبا، على يد المسرحى السعودى سامى الزهرانى ، رئيس فرقة مسرح الطائف ، بهدف مناقشة وتقديم كل مايتعلق بالمسرح على مستوى الوطن العربى، كذلك محاورت رموز المسرح العربى على أن يختاره رمز منهم كل شهر، وكذلك تقديم برامج متنوعة إسبوعيا ، وانضم للمجموعة نخبة كبيرة ومتميزة من المسرحين على مستوى الوطن العربى.