رانيا يوسف تنشر قائمة بأسماء رجال تحرشوا بها عبر "تويتر"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت النجمة السينمائية والتلفزيونية المصرية رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم "تحرشوا بها جنسيا" في خطوة أثارت جدلا في مصر التي تشهد حركة متنامية ضد الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء. ونشرت رانيا في حسابها على تويتر، ويتابعه مليون ونصف المليون شخص أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة "متحرش".
ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها "سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت".
وطفت قضية التحرش الجنسي بالنساء في مصر مؤخرا إثر تداول تقارير عن قيام شاب بالتحرش واغتصاب عشرات النساء. ويخضع الآن الشاب ويدعى أحمد بسام زكي للتحقيق في تلك الاتهامات.
ويقول البعض إن عدم اتخاذ إجراءات ضد المتحرشين على مدى سنوات يعكس ثقافة الاستهانة بالموضوع وعدم معاقبة مرتكبي التحرش. وأشار المنتقدون أيضا إلى ازدواجية المعايير لدى السلطات، إذ اعتقلت فتيات شهيرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تشجيع الرذيلة".
وكانت رانيا يوسف بدورها قد واجهت اتهامات قضائية في السابق بسبب واقعة ارتداء فستان اعتبره القضاء فاضحا، واتهمت بخدش الحياء العام، ثم أسقطت تلك التهم لاحقا.
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