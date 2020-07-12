شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب السعودى خالد عبد الرحمن يقيم حفل الخميس المقبل أون لاين"مكملين معاكم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى خالد عبد الرحمن، لإحياء حفل غنائى "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تأجيله منذ الأسبوع الماضى، بسبب حفل جورج وسوف.
يحيى عبد الرحمن حفله فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتى هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يقدم خالد باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة من أبرزهم "قسى وقتك"، و"انتى أجمل"، "عشق بدوى"، "وشلون مغليك"، و"ياعذابى"، "صارحينى"، و"خدنى بقايا جروح".
فى سياق أخرى أشاد خالد عبد الرحمن، بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، بتمديد حظر التجوال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار حرصهم على السلامة والآمان .
كانت هذه تفاصيل خبر المطرب السعودى خالد عبد الرحمن يقيم حفل الخميس المقبل أون لاين"مكملين معاكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.