شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب السعودى خالد عبد الرحمن يقيم حفل الخميس المقبل أون لاين"مكملين معاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى خالد عبد الرحمن، لإحياء حفل غنائى "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تأجيله منذ الأسبوع الماضى، بسبب حفل جورج وسوف.

يحيى عبد الرحمن حفله فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتى هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يقدم خالد باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة من أبرزهم "قسى وقتك"، و"انتى أجمل"، "عشق بدوى"، "وشلون مغليك"، و"ياعذابى"، "صارحينى"، و"خدنى بقايا جروح".

فى سياق أخرى أشاد خالد عبد الرحمن، بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، بتمديد حظر التجوال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار حرصهم على السلامة والآمان .