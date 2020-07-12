الخلافات تعود من جديد بين الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري... فما السبب ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 صباحاً - يبدو أن العلاقة بين الأمير هاري والأمير ويليام لم تعد إلى سابق عهدها وآخر فصول الخلافات ظهر بعد قرار الشقيقين اقتسام العائدات من أموال صندوق والدتهما الراحلة الأميرة ديانا للنشاطات الخيرية وذلك ما شكّل مفاجأة غير متوقعة كونه دليل على انقسام جديد بينهما وتطورًا في الخلافات بينهما؛ إذ فضّل كل منهما أن يوجه هذه الأموال وفقًا لنشاطاته الخيرية الخاصة.

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وذكرت المصادر الصحفية أنّ هذا الصندوق تم إنشاؤه في عام 1997 بعد أن لقيت الأميرة ديانا مصرعها ليحمل اسمها في مواصلة الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على توقف نشاط صندوق أميرة ويلز إلا أنه ما زال يتلقى التبرعات بطريقة منتظمة، وذكرت المصادر أن الأمير هاري طلب أن يحصل على أرباحه من صندوق والدته للتبرع بها لجمعية Sentebale التي تهتم بمرضى الإيدز وذلك ليحذو حذو الأميرة ديانا ونشاطاتها الخاصة المتعلقة بهذا المجال.