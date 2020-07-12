كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف تروج لمسلسل "الآنسة فرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" بخاصية ستوري.

وكانت الستوري عبارة عن صورة بوستر مسلسل "الآنسة فرح" و تعد بها الساعات الباقية لعرضه على قناة "Mbc".

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثاني.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

يسجل المسلسل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.

