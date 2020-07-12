شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يلتقى "فؤش" بعد 27 سنة على "أمريكا شيكا بيكا" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النجم محمد لطفى بالسوبر ستار محمد فؤاد بعد مرور 27 عامًا ‏على فيلم "أمريكا شيكا بيكا" الذى جمعهما عام 1993، وهو العمل ‏الذى شهد بدايات محمد لطفى فى التمثيل وكذلك فؤاد فى الغناء.‏



لطفى وفؤاد

ويدور الفيلم حول مجموعة من المصريين الذين يخططون للهجرة ‏إلى الولايات المتحدة الأمريكية من العاصمة الرومانية بوخارست ‏والتى تشكل محطة مؤقتة بالنسبة لهم لحين الانتقال إلى الخطوة ‏التالية، وبمساعدة السمسار "جابر فواز"، لكنهم سرعان ما يكتشفون ‏أن جابر فواز ما هو إلا نصاب قد وقعوا ضحايا له بعد أن استولى ‏على أموالهم، وتركهم على حدود المجر، مما يدفعهم لأن يتجاوزوا ‏خلافاتهم جانبًا والتكاتف من أجل المرور من هذه المحنة. ‏

Advertisements

يذكر أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا" عرض على النجم الكبير أحمد ‏زكى لكنه رفض لاعتماده على البطولة الجماعية وكان زكى فى ‏ذلك الوقت قد قدم عددا من أفلام البطولة المطلقة، فذهب الفيلم إلى ‏النجم محمد فؤاد صدفة عندما قابله مع المخرج ووجد أنه يشبه ‏الشخصية.‏

شارك فى بطولة "أمريكا شيكا بيكا" نهلة سلامة والشحات مبروك ‏وشويكار وأحمد عقل وعماد رشاد ومحمد لطفى، بالإضافة إلى محمد ‏فؤاد، والعمل من إخراج الرائع خيرى بشارة، وتأليف مدحت العدل. ‏