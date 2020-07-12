محمد لطفى يلتقى "فؤش" بعد 27 سنة على "أمريكا شيكا بيكا" ‏

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لطفى وفؤاد
ويدور الفيلم حول مجموعة من المصريين الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من العاصمة الرومانية بوخارست والتى تشكل محطة مؤقتة بالنسبة لهم لحين الانتقال إلى الخطوة التالية، وبمساعدة السمسار "جابر فواز"، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن جابر فواز ما هو إلا نصاب قد وقعوا ضحايا له بعد أن استولى على أموالهم، وتركهم على حدود المجر، مما يدفعهم لأن يتجاوزوا خلافاتهم جانبًا والتكاتف من أجل المرور من هذه المحنة.
يذكر أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا" عرض على النجم الكبير أحمد زكى لكنه رفض لاعتماده على البطولة الجماعية وكان زكى فى ذلك الوقت قد قدم عددا من أفلام البطولة المطلقة، فذهب الفيلم إلى النجم محمد فؤاد صدفة عندما قابله مع المخرج ووجد أنه يشبه الشخصية.
شارك فى بطولة "أمريكا شيكا بيكا" نهلة سلامة والشحات مبروك وشويكار وأحمد عقل وعماد رشاد ومحمد لطفى، بالإضافة إلى محمد فؤاد، والعمل من إخراج الرائع خيرى بشارة، وتأليف مدحت العدل.
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