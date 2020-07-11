إصابة أميتاب باتشان وابنه بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الهندي أميتاب باتشان، السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابته مع ابنه الممثل أبيتشيك باتشان بمرض كوفيد-19 وتم نقلهما إلى مستشفى خاص.

وكتب باتشان، 77 عاما، منشورا على صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه: "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملون لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار النتائج".



وأضاف: "كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا".

وقال أبيتشيك باتشان، 44 عاما، على تويتر بعد دقائق من إعلان والده إصابته بالفيروس إن نتائج فحوصه أيضا جاءت إيجابية.

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وتم نقل نجمي بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند وأجريت فحوص لعدد من أفراد أسرتهما للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

يذكر أن أميتاب يعيش في مدينة مومباي، إحدى أكثر المدن الهندية تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 91745 حالة إصابة و5244 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.