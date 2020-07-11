شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر شقيق مي عمر فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان أحمد زاهر فى دور شقيق مى عمر خلال أحداث مسلسل "لؤلؤ"، وحينما يعلم بأنها تعمل مطربة يبدأ فى مواجهتها لكى يمنعها من هذا الأمر، وتتوالى الأحداث بكثير من المفاجآت تكشفها الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير يوم 10 أغسطس المقبل.

وانتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر من اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة العمل وإنهاء التعاقد معهم، وذلك تمهيداً للبدء فى التصوير، حيث تم التعاقد مع أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

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مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيزوإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما أنها تظهر خلال الأحداث فى شخصية مطربة .

شارك زاهر فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، أنعام الجريتلى وإنتاج شركة سينرجى.