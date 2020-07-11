نقل أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشف النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأعلن "باتشان"، عبر "تويتر"، إصابته: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج". وأضاف: "كل من كان على مقربة منى خلال الـ10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار". أميتاب باتشان أحد نجوم هوليوود الأكثر شعبية حول العالم، وقام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا.



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