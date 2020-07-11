صفعة ثالثة توالياً للاتسيو

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 10:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تابع لاتسيو انهياره وتقديم الهدايا المستمرة لجوفنتوس المتصدر بخسارة ثالثة توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمام ضيفه ساسوولو 1-2 في الوقت القاتل ضمن المرحلة 32.

وبعدما استأنَف الدوري بفارق نقطة عن جوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم وبدا كأنه المرشح الوحيد لانزاله عن عرشه لعدم خسارته في 21 مباراة متتالية، سقط لاتسيو 4 مرات في 6 مباريات، ليمنح الفرصة لفريق “السيدة العجوز” (75 نقطة) بالابتعاد عشر نقاط في حال فوزه لاحقاً على أتالانتا الثالث في مباراة قمة.

وفي حال فوز أتالانتا (66 نقطة)، سيتراجع فريق المدرب سيموني إنزاغي (68) إلى المركز الثالث لصالح فريق مدينة برغامو.

وبعد العودة من وقفة فيروس كورونا، تعرض لاتسيو لنكسة تلو الاخرى، فخسر أمام اتالانتا القوي قبل أن يُهزم مرتين متتاليتين أمام ميلان وليتشي المتواضع.

وتضاءلت آمال لاتسيو بإحراز لقبه الثالث في الدوري الإيطالي بعد عامي 1974 و2000.

وشرح المدير الرياضي للاتسيو الالباني إيغلي تاري قبل المباراة الفترة القاتمة التي يمر بها الفريق “الطريق الوحيد لاكتساب الثقة هو تحقيق الفوز. لدينا مشكلات كثيرة لا اريد استخدامها لاختلاق الاعذار، لكن تحدثنا مع الفريق في الايام القليلة الماضية، وقد انتقدوا انفسهم أيضا. يجب ان نعود الى المسار الصحيح”.

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وتابع لشبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تفتقد 14 لاعبا بسبب الاصابات والايقافات، من المستحيل ان تعطي بنسبة 100% إذا كنت تلعب مرة كل ثلاثة أيام. لن نستعملها كاعذار بل كمحفز اضافي”.

شكّل الضيوف خطرا على مرمى لاتسيو وساهمت تقنية الفيديو بالغاء هدف مبكر لجاكومو راسبادوري الذي خاض مباراته الاساسية الاولى مع ساسوولو ثامن الترتيب (7)، ثم ارتدت كرة الصربي فيليب ديوريتشيتش من عارضة الحارس الالباني توماس ستراكوشا (12).

ردّ عليها لويس البرتو بكرة اطاحها فوق العارضة على مقربة من نقطة الجزاء (11)، لكن في المحاولة التالية ادرك الاسباني الشباك بكرة من منتصف المنطقة الى يمين الحارس (33)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وبعدما حرمته تقنية الفيديو التسجيل في الشوط الاول، عادل الشاب راسبادوري (20 عاما) عندما واجه الحارس من مسافة قريبة وسجل كرة سهلة في مرمى ستراكوشا (52).

حاول تشيرو ايموبيلي متصدر ترتيب هداف الدوري (29 هدفا) ايجاد الحلول من تسديدة جميلة جانبت القائم الايمن (66).

وفيما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، سجل ساسوولو الثاني في الوقت القاتل بعد عرضية تابعها على مقربة من خط المرمى المخضرم فرانشيسكو كابوتو (90+1)، ليحقق ساسوولو فوزه الرابع تواليا.