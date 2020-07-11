تراند اليوم : صورة للراحلة رجاء الجداوي بملابس الإحرام قبل إصابتها بفيرس كورونا – إنفرج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام آخر عمرة قامت بتأديتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والتى رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت رجاء الجداوى فى الصور بملابس الإحرام مع مجموعة من الجمهور وفى صورة أخرى وهى تنظر من شرفة الفندق على الكعبة.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد، داخل مستشفى”أبو خليفة” للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها وذلك خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في يوم 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت “ماسك فنتوري” للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي “سباب” غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم السبت الماضي.