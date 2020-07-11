حقيقة إصابة الفنان تامر عاشور بفيروس كورونا

نفت مصادر مقربة من الفنان تامر عاشور إصابته بفيروس كورونا، وأكدت أن من أُصيب هو مدير أعماله نابليون وليس هو، وأضافوا أن تامر لم يرَ مدير أعماله منذ إعلان إصابته وحتى شفائه منذ أيام وتعافيه تماماً.

بعد أقل من أسبوع من طرح أغنية بياعه للمطرب تامر عاشور عبر تطبيق أنغامي.. تصدرت الأغنيه قائمة توب أنغامي في مصر.

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فى حين تصدرت الأغنيه المركز الثاني في أبلكيشن أنغامي على مستوى العالم.

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يُذكر أن أغنيه بياعه كلمات تركي آل شيخ وتوزيع خالد عز.

وكان تامر عاشور قد أثار الجدل مؤخراً بأخباره الشخصية عن انفصاله وعودته لخطيبته مرة أخرى، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على صفحات السوشال ميديا.

أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث إنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني وتحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِم.



شاهدي الأغنية :