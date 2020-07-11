تسجيل نادر لعبد المنعم مدبولي يفتح قلبه لزوجته.. ماذا قال لها؟

تحلّ هذه الأيام ذكرى رحيل الفنان الكوميدي الكبير عبد المنعم مدبولي، وفي تسجيل نادر له مع زوجته لحوار جمع بينهما، سجله الصحفي الراحل يوسف خليفة في الثمانينيات، لفكرة حوار الزوجة تسأل والزوج يجيب.
وقامت زوجة عبد المنعم مدبولي بسؤاله: يقال إن جيلكم تأثر جداً بمدرسة الريحاني.. رأيك إيه في الكلام ده؟ فيجيب: «بعض زمايلي طبعاً متأثرين بالريحاني، لكن أنا يمكن المستمعين ميصدقوش إني ما شفتش الريحاني غير مرة واحدة في حياتي كانت بمسرحية (الدلوعة) وماشفتش أي مسرحية تانية غيرها لنجيب الريحاني.. مش بس الريحاني، حتى علي الكسار، كل اللي اتفرجت عليه يمكن نص ساعة، كان في مسرح الأزبكية.. لترد عليه: مين من زمايلك تأثر به؟ فيجيبها: زميلي الأستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس، يمكن أكتر واحد التصق بالريحاني وتأثر به».
الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي توفي عام 2006 متأثراً بمرض القلب، عن عمر يناهز 85 عاماً.
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