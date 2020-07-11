شكرا لقرائتكم خبر عن صعب تقاوم.. إطلالات خطفت بها روبى قلوب الرجال ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف قلوب الرجال بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدر روبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذى ‏يبرز جمالها.‏

وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه ‏حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة ‏لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتًا إلى ‏أن المشروع ما زال قائمًا، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ‏ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن ‏المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة‎.‎

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" ‏مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، ‏وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم ‏سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد ‏الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف ‏أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى‎.‎