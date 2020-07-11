شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة الكورونا تخيم على موعد طرح فيلم "Monster Hunter" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم " Monster Hunter" تحت طائلة تأثيرات جائحة الكورونا، حيث قررت الشركة المنتجة له تأجيل طرحه بدور العرض السينمائي في أمريكا، إلى يوم 23 أبريل 2021، بعدما كان من المقرر عرضه في 4 سبتمبر 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، فحسب موقع hollywoodreporter، الشركة وجدت أن تأجيله أفضل من طرحه في ظل هذه الأزمة وتخبط صناعة السينما في هوليوود، بعد غلق السينمات، وإعادة فتحها مؤخرًا.

والفيلم مستوحى من اللعبة التي تحمل نفس الاسم، و تدور أحداثه حول اللازمة أرتميس وجنودها المخلصين إلى عالم جديد، ينخرطون في معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين بسلطات لا تصدق.

وتدور أحداث الفيلم حول نقل (أرتميس) وهي قائد فريق عسكري تابع للأمم المتحدة، إلى مجال آخر مأهول بالوحوش، وهناك تلتقي بـ(الصياد)، حيث يجب عليهما إغلاق البوابة لمنع الوحوش من مهاجمة الأرض، والفيلم بطولة جوش هيلمان، وميلا جوفوفيتش.