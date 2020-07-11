شكرا لقرائتكم خبر عن هنا وسمية ورانيا هيفضحوا المتحرشين على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عدد من الفنانات فضح المتحرشين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذ موقف ضدهم بداية من نشر صور المتحرشين عبر حساباتهم برسائل تهديد، كما طالبن من الفتيات بضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة التعرض لذلك.

فى بداية الحملة نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر صور المتحرشين وكتبت قائلة: "تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه على ألفاظ خادشة".

وأكدت النجمة رانيا يوسف أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ رسمى ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل، حيث نشرت رانيا عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو لأغنية "حلوة يا بلدى" لداليا، وعليها مشاهد لنجمات مصريات كن يرتدين البيكينى والمايوهات دون أن يتحرش بهم أحد.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسئ لشخصي عبر حساباتى الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى أو التحرش بأى فتاه أو امرأه أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمى بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فورى إلى مباحث الإنترنت.. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم.. مع بعض حنقدر ناخد حقنا".

كما انضمت الفنانة لقاء الخميسى إلى الفنانات اللاتى قررن فضح المتحرشين عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صور من التحرش اللفظى الذى أرسل لها لترد قائلة:" والله ما فى شئ مقزز غير العقول المقززة".

Advertisements

كما وثقت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاؤه استمروا لمدة 5 دقائق فى توجيه كلمات سيئة لها وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.



رانيا يوسف



هنا الزاهد