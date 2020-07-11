شكرا لقرائتكم خبر عن نص اعترافات زوجة ويل سميث بخيانته وهي تجلس أمامه وتؤكد: أقمت علاقة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الوسط الهوليوودي على الكشف عن الخيانات في العلاقات بين النجوم، لكن الأمر اختلف لدى جادا سميث وزوجها النجم العالمي ويل سميث، حيث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشف كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث منذ أمس الجمعة.

التفاصيل الكاملة لـ خيانة جادا سميث لزوجها ويل سميث

اعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.



جادا سميث وأوجست السينا



زجة ويل سميث تعترف بخيانته



ويل سميث وزوجته



ويل سميث



ويل وجادا سميث

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على Facebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، حسبما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيان مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.

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وأضافت جادا أنها التقت بالمغني الشاب عن طريق ابنهما جادين وذكرت أن المغني المولود في لويزيانا، والذي كان يبلغ من العمر 23 عاما في ذلك الوقت، وقالت: "مريض حقًا، وبدأ كل شيء معه فقط بحاجته إلى بعض المساعدة، كنت أريد أن أساعده بسبب حالته العقلية".

وتابعت جادا وهي توجه حديثها لويل سميث: "عائلتنا في البداية اهتمت بصحته، وجدنا موارد مختلفة للمساعدة في إخراجه من حالته، وكنا نمر بوقت صعب للغاية، مضيفة: "انتهيت معك"، وأوضحت أنهما قررا الانفصال "لفترة من الوقت".

فسألها سميث ثم ماذا فعلت يا جادا؟ وطلب منها مواصلة الحديث، فقالت: "مع مرور الوقت، دخلت في نوع مختلف من العلاقة مع أوجست"، وعندما طلب منها زوجها ويل سميث أن توضح ما تقصده بالضبط، أجابت: "لقد كانت علاقة، بالتأكيد".

وأضافت زوجة سميث أنها كانت تشعر بكثير من الألم" وأن العلاقة بينها وبين سميث كسرت، مضيفة أنها اكتشفت أنها لم تكن تعرف ويل سميث على الإطلاق، وفي تلك الفترة حاول الزوجان الابتعاد عن بعضهما البعض لكن وجدنا أن الابتعاد لم يكن ممكن.

في تلك اللحظة أكدت بينكيت سميث أن علاقتها انتهت مع أوجست السينا، وتصالحت مع ويل سميث، و لم تتحدث مع المغنى منذ سنوات، وقالت إنها وزوجها وصلا إلى أن الحب غير مشروط.

في حين أشار سميث إلى أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع زوجته مرة أخرى عندما يواجهون تلك المشاكل، قائلا: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".

واستمع ويل سميث لحديثها وقرر أن يسامحها على هذا الأمر وتصالح الثنائي المتزوج منذ عام 1997 ولديهما ابنان ووصلا إلى مرحلة الحب غير المشروط، وقال لها سميث في نهاية المقابلة "سأعيدك إلى أولا".

واعتراف جادا ـمام الجميع لم يأت من فراغ، بل بعدما شعرت أن الشائعات تحصرها، وأنه من الممكن أن تكشف الحقيقة وتظهر أمام العالم انها هي الكاذبة، فتصريحات المغني الأمريكي أوجست أنتوني إلسينا كانت قد بدأت الفضيحة، فقررت جادا أن تنهي الأمر وتعترف بكل شيء حيث إن المغني أعلن مؤخرًا أنه كان على علاقة جنسية مع جادا بينكيت سميث، وذلك خلال الحديث عن أغنية "Nunya" التي صدرت العام الماضي ويعتقد كثر أنها عن جادا.

وتابع: "جلست مع ويل، وأخبرته أن زواجهما مجرد شراكة لا تنطوي على حب ورومانسية، وأنني أحب زوجته، فأعطاني بركاته".

وأضاف: "لقد أعطيت علاقتنا الكثير من سنوات حياتي، أحبها بشدة وكرست نفسي لها لدرجة أنني لو مت الآن سأكون على ما يرام، وعرفت منذ شاهدتها أول مرة أنني يجب أن أكون معها".

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في كل أنحاء العالم، نفت جادا تصريحات أوجست، وأكدت أنها غير صحيحة على الإطلاق، وأعلنت عبر حسابها على تويتر بأنها ستطل عبر برنامجها حديث الطاولة الإلكتروني الذي يبث عبر الإنترنت للحديث عن الأمر.

ليعود السينا وينشر صورة تجمعهما على إنستجرام مع تعليق مطول يتحدث فيه عن حريته وحقيقته وبأنه قام باتصالات مجاملة ولم تحمل تصريحاته مفاجأة لأحد (يقصد هنا ويل وجادا على ما يبدو).