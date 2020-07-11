خالد جلال ينعى محمود رضا ويُؤكّد أنّ فرقته سجَّلت نجاحًا محليًّا وعالميًّا

القاهرة – لايف ستايل
نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان القدير محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا الجمعة، عن عمر يناهز ٩٠ عاما.
وعن الفنان محمود رضا قال "جلال"، إنه أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، التي تعد أول فرقة استعراضية سجلت نجاحا كبيرا في عالم الفن داخليا وعالميا، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة كرمت فرقته في احتفالية كبرى لمناسبة مرور ٦٠ عاما على تكوينها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على مسرح البالون في ديسمبر ٢٠١٩.
وأضاف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي أنه شرف بحضور الاحتفال بعيد ميلاده عام ٢٠١٦ في منزله، مع كوكبة من محبي الفنان محمود رضا، وتم تكريمه وأهدى له شهادة تقدير ودرع الوزارة.
يذكر أن الفنان الكبير محمود رضا من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه (علي رضا)، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وهو مصمم وراقص استعراضي، ظهرت في رقصاته الطبل والمزمار الصعيدي، وظهرت الفلاحة المصرية والصيادين والمراكبية، وبائع العرقسوس وبدو الصحراء وغيرهم، وكلها رقصات استوحاها من بيئتها الأصلية بمختلف محافظات مصر، كما دخل مجال التمثيل وشارك في العديد من الأفلام وأشهرها "أجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، حرامي الورقة".
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