شكرا لقرائتكم خبر عن طلى بالأخضر.. كارمن سليمان أنيقة بفستان رقيق فى أجازتها بالجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة التقطتها أثناء قضاء عطلتها الصيفية فى مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر، ونشرت كارمن الصورعبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى أطلت فيها بفستان أخضررقيق مزين بالورود الصغيرة البيضاء.

ويشار إلى أنه قبل قرابة أسبوعين، هنأت كارمن سليمان، بطريقة رومانسية، زوجها الملحن مصطفى جاد، بعيد ميلاده الموافق 25 يونيو، ونشرت مجموعة من الصور من مناسبات مختلفة عبر حسابها بموقع تويتر.

كارمن سليمان، علقت - حينها - "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إنى قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمرى كله كل سنة وأنت حبيبى وصاحبى كل سنة وأنت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبى.. بحبك".

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وكشف الملحن مصطفى جاد عن قرب طرحه أولى تجاربه الغنائية، موضحا أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أى تفاصيل جديدة وكتب عبرحسابه بموقع تويتر: "إن شاء الله قريب قوى هتشوفوا أول أغنية ليا اللى بتمنى من كل قلبى تعجبكوا وتحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة وجديدة".

يشار إلى أن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، أكد من قبل أنه أخذ يحضر لفكرة الإنتاج حوالى سنتين بجانب عمله كملحن. ووجد أن كارمن سليمان هى أنسب شخص للتعامل معه كمنتج والسبب فى ذلك هو اقتناعه الشديد بها، وعلى الرغم من أنها تهتم كثيرا بالتفاصيل إلا أنها أعطته مساحة كبيرة فى الألبوم الجديد، والألبوم سيحمل قصة فى حياة كارمن. وأشار إلى أن كارمن لديها إمكانيات ضخمة وعظيمة فى صوتها، وفجر مفاجأة بأنه سيقوم بغناء أول أغنية "سنجل" بصوته قريبا.