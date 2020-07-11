شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يحيى الذكرى الخامسة لرحيل سامى العدل بصورة من "حرب الفراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان محمود حميدة، الذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير سامى العدل، الذى وافته المنية يوم 10 يوليو 2015، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بالفنان الراحل من أحد المشاهد بفيلم "حرب الفراولة" الذى تم عرضه فى دورالعرض السينمائى عام 1994.





يشارأن الفنان القدير سامى العدل، ولد فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثرأعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمرهو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.