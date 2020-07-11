وجه نادين نجيم يحمل كل مقاييس الجمال العربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأي أطباء التجميل بمقاييس الجمال الّتي يحملها وجه الممثلة نادين ، وفق رأي سهيلة عبدو وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا.



سهيلة عبدو نشرت صورةً للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب صورة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مُعتبرةً الأولى صاحبة الوجه الأجمل عربياً والثانية غربياً.

وكتبت عبدو في منشورها "بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلديّة والتجميل في العالم، واليوم بما أنني دكتورة عربيّة نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الّذي يحمل كلّ مقاييس الجمال الّتي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقيّة للجمال".



وتابعت قائلةً "انجلينا جولي هي الوجه الغربي الّذي يحمل مقاييس الجمال. أنا كعربيّة، ذكر اسم ممثلة عربيّة كحاملة مقاييس الجمال الحقيقيّة يزيدني فخراً ويسعدني لأنها تمثلني كعربيّة وتمّثل كلّ النساء العربيّات. مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الّذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كلّ دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً".

وتصدرت نادين نسيب نجيم محرك البحث "غوغل" في السعودية وعدد من الدول العربية بهذا الخبر، الذي تداوله الفانز على نطاق واسع، معبرين عن سعادتهم الكبيرة برأي الدكتورة، وهو رأي يمكن وضعه بخانة التصنيفات العالمية. كما تداول عدد واسع صور وفيديوهات لـ نادين لحظة تتويجها ملكة جمال لبنان في العام 2004.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتداول اسم نادين نسيب نجيم عالميًا، فقد سبق ونشر موقع "Diario social" باللغة الإسبانية، مقالًا تحدث فيه نادين، الاسم الذي غزا قلوب الآلاف من أتباعها في جميع أنحاء العالم، رغم أنّ اسمها قد لا يبدو مألوفًا لسكان إسبانيا. إلا أنّ وجهها بات مألوفًا بعد عرض مسلسل "الهيبة" و"خمسة ونص"، عبر إحدى منصات الإنترنت، وأنّ الاهتمام بهذه الشابة، زاد بعد مسلسل "الهيبة" وحضورها تجاوز الجمال المبتذل.

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