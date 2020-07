أفلام لكبار النجوم على نتفلكس منها "The Perfect Storm" أول آب المُقبل

تعرض منصة نتفلكس، مجموعة من الأفلام المميزة، يوم 1 أغسطس، من بطولة نجوم لهم جماهيرية كبيرة في العديد من الدول.من ضمن الأفلام التي أعلنت المنصة الرقمية الشهيرة عرضها، The Perfect Storm من بطولة جورج كلوني، مارك والبيرج، جون سي رايلي، ومن إخراج Wolfgang Petersen.

الفيلم عرض لأول مرة في 30 يونيو سنة 2000، وكانت تكلفة إنتاجه 140 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 328 مليون دولار.وفي أول أغسطس، بجانب The Perfect Storm تعرض منصة نتفلكس عددا من الأفلام الأخرى، منها فيلم Any Given Sunday من بطولة آل باتشينو، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، ومن إخراج أوليفر ستون.

وفيلم Vanilla Sky، وهو من بطولة توم كروز، بينيلوب كروز، وكاميرون دياز، وإخراج كاميرون كرو.والفيلم الوثائقي I Am Ali، ومدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

ويسرد قصة حياة أسطورة الملاكمة، مع نشر جزء من الأرشيف الشخصي لـ"علي"، إضافة إلى المقابلات والشهادات من عائلته وأصدقاءه.

وفيلم "Blow" بطولة جوني ديب، بينلوبي كروز، فرانكا بوتينتي، ومأخوذ من كتاب لـ بروس بورتر، وكتب السيناريو كل من David McKenna، وNick Cassavetes.

Advertisements

وYou have got mail، وهو من بطولة النجم توم هانكس وميج رايان.. وإخراج، نورا إيفرونا، وجرى إنتاجه عام 1998، ولاقى نجاحا كبيرا وقتها، وحقق أرباحا تخطت الـ 250 مليون دولار.

قد يهمك ايضا:

أفلام مصرية تعرض على «فيسبوك» و«نتفلكس»

"نتفلكس" تسعى إلى غزو أفريقيا بعمل تدور أحداثه عن عالم الجاسوسية