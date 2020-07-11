والدة حلا الترك تتحول لـ "نادين نجيم" في أحدث ظهور

ظهرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، في صور جديدة وكأنها النجمة اللبنانية نسيب نادين نسيب نجيم، حيث اختارت السابر ستايل مكياج العيون المسحوبة للخارج كعين القطة وحددت أيضا الشامة على وجهها.

واتبعت طليقة المنتج البحريني محمد الترك طريقة الكونتورينغ لتحديد وجنتيها بالإضافة لاستخدامها العدسات الملونة، لتبدو بعد ذلك نسخة تكاد تكون طبق الأصل عن نجيم.

المعلقون لم يتجاهلوا الصور بل سارعوا إلى الحديث عن شبه السابر بنادين نجيم واتهامهم لها بالتقليد المتعمد، حتى تلفت الأضواء، في المقابل وجدت السابر من يدافع عنها، مشيرين إلى أن كل سيدة لها الحرية في أن تظهر بالطريقة التي تريدها والمكياج الذي تضعه، لذلك ليس بالضرورة أن تقلد السابر الفنانة اللبنانية حتى تلفت الأنظار لاسيما وأنها معروفة للجمهور.

كما تساء البعض عن النشاط الملحوظ لمنى السابر عبر مواقع التوصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت صفحتها على إنستغرام تضج بالصور والإطلالات غير المعهودة لها، فيما تحدث معلقون أنها اتجهت بخط الترويج للأزياء والفنادق والإكسسوارات والمكياج على غرار النجمات.

وجاءت الصورة الحديثة لوالدة حلا الترك بعد أيام قليلة من إعلانها بأنها تشعر باستياء شديد من الاتهامات الموجهة لها من قبل بعض متابعيها بمحاولة جذب انتباه طليقها من خلال تشغيل أغان معينة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السابر عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "بدي أقول شغلة للي قاعد يراقب سنابي.. وبيقول إني بحط أغاني عشان شخص معين.. أنا بحط حسب مزاجي وبحب الأغاني القديمة وهذا لا يعني أني بحطها عشان بقصد شخص معين أو ماي إكس"، في إشارة منها إلى طليقها المنتج البحريني محمد الترك.

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وأضافت: "المشكلة كمان أنهم بيقعدوا يكتبوا كومنتات عندي على انستغرام.. بسك تحطين أغاني وهو ولا داري عنك.. لا ولا لأكون أنا بسمع عشان معين.. لا أنا بسمع عشان مزاجي الأغاني الحلوة والقديمة واللي ليها معنى مش عشان فلان ولا علان".

واختتمت حديثها قائلة :"كفاكم تخلف.. بدي أحط اللي بدي ياه وأسمع اللي عايزاه ما حدا لي علي ".

وسبق وأن قالت منى السابر إنها تطمح للدخول للدراما السورية وذلك بعد تلقيها العديد من العروض لمشاريع درامية في الفترة الحالية.

وأضافت السابر في تصريحات تلفزيونية: "أنا بتمنى ادخل مجال التمثيل بالدراما السورية بحكم لهجتي الأساسية".

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