شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحكم عليه بالسجن .. توم ميجان يكشف أسرار حالة "صحته العقلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرتوم ميجان النجم السابق لفريق " Kasabian "، بيان بعد أيام من الاعتراف بتهم العنف المنزلي التي دفعته إلى ترك الفرقة وتعرضه للحبس، حيث كشف أعضاء فرقة " Kasabian " أنهم طالبوا المغني الرئيسي توم ميجان بالاستقالة و ترك الفريق و ذلك بعد أن تعدي علي خطيبته فيكي أيجر بشكل مفزع في شهر أبريل الماضي .

حيث أكد المغني الشهير أنه "آسف للغاية" و "يأسف بشدة" لسلوكه، مضيفا: "أنا ألوم نفسي تماما وأقبل كل المسؤولية".

وأكد النجم البالغ من العمر 39 عاما في البيان إنه "كافح لسنوات عديدة" مع إدمان الكحول وصحته العقلية أصبحت "غير مستقرة " ، حيث كان الحادث بمثابة "دعوة للاستيقاظ".



مع فيكي ايجر

و كشف المغني أيضا أنه تم تشخيصه مؤخرا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، مما ساعده على فهم المزيد حول مشاكله السلوكية و و ما جعله مضطر لحجز نفسه في برنامج إعادة تأهيل لإدمانه الكحول.

و فاجأ الجميع في بيانه أنه مازال يعيش قصة حب قوية مع صديقته فيكي أيجر و يستعدان لبناء حياتهما معا بمساعدة المقربين منهما .

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يذكر أن حٌكم علي النجم العالمي توم ميجان عضو فريق الروك الإنجليزي " Kasabian " بالحبس لمدة 200 ساعة كاملة من الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر بعد أن اعترف بأنه مذنب في الاعتداء على خطيبته السابقة ، و ذلك حسب موقع " نويز " ، ويرجع الحكم علي توم ميجان بعد حضوره جلسة محاكمته في " Leicester Magistrates " عن واقعة اعتدائه علي خطيبته السابقة وذلك في شهر أبريل الماضي ، و أقربأنه مذنب بعد مشاهدة لقطات "مفزعة" من كاميرات المراقبة التلفزيونية والتي أظهرته وهو يعتدي على خطيبته السابقة فيكي أجر .

وقال قاضي المقاطعة نيك واتسون للنجم الشهير : "لم تقدم السيدة فيكي أجر أي وثائق أو بلاغات للشرطة ولا يبدو أنها تدعم هذه المحاكمة ، لكن بالطبع ، هذا الاختيار لا يعني أنني يجب أن أعامل هذه الجريمة بشكل أقل خطورة ، لقد اعتديت علي آجر في أكثر من مناسبة ووضعت يديك علي حنجرتها بشكل مخيف إضافة الي العديد من الضربات بالوجه و أصيبت بعدد من الإصابات في الرأس، و هي كانت تحاول المقاومة بشتي الطرق ".