رنا صلاح الدين - هنأت النجم الهندية المعروفة ديبيكا بادكون زوجها الممثل الشاب رانفير سينغ في عيد ميلادها الخامس والثلاثين.
شاركت نجمة "باجيرو ماستاني" التهنئة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقامت ممثلة بادمافات بتحميل صورة كلاسيكية بالابيض والاسود لها ولزوجها، مصحوبة بتعليق لطيف.
وكتبت ديبيكا في تهنئتها: "نور حياتي. مركز الكون. أتمنى لك الصحة الجيدة وراحة البال بوفرة. أما بالنسبة للبقية، سأخبرك شخصيًا! أنا أحبك، عيد ميلاد سعيد"، وعرضت الفنانة صورة الثنائي وهما يضحكان خلال محادثة وقضاء وقت ممتع.
في السياق ذاته، تلقى رانفير الآلاف من التهاني من جميع أنحاء العالم من قبل معجبيه ومشاهير آخرين، لكن أبرز التهاني المميزة كانت من زوجته ديبيكا.
تزوج الثنائي المذهل في عام 2018، كما لوحظ أنها لكم يفترقا عن بعضهما البعض منذ ذلك الحين وهما الآن في الحجر الصحي معًا لبعض الوقت. كما بدأ رانفير مسيرته في بوليوود مع فيلم Baaja Baaraat في عام 2010 ومنذ ذلك الحين قطع شوطا طويلا. لدرجة أنه يعتبر الآن أحد أكثر ممثلي بوليوود شهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "مركز الكون".. هكذا وصفت النجمة الهندية ديبيكا بادكون زوجها رانفير سينغ بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.