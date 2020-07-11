"مركز الكون".. هكذا وصفت النجمة الهندية ديبيكا بادكون زوجها رانفير سينغ بعيد ميلاده

رنا صلاح الدين - هنأت النجم الهندية المعروفة ديبيكا بادكون زوجها الممثل الشاب رانفير سينغ في عيد ميلادها الخامس والثلاثين.

شاركت نجمة "باجيرو ماستاني" التهنئة متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقامت ممثلة بادمافات بتحميل صورة كلاسيكية بالابيض والاسود لها ولزوجها، مصحوبة بتعليق لطيف.

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وكتبت ديبيكا في تهنئتها: "نور حياتي. مركز الكون. أتمنى لك الصحة الجيدة وراحة البال بوفرة. أما بالنسبة للبقية، سأخبرك شخصيًا! أنا أحبك، عيد ميلاد سعيد"، وعرضت الفنانة صورة الثنائي وهما يضحكان خلال محادثة وقضاء وقت ممتع.

في السياق ذاته، تلقى رانفير الآلاف من التهاني من جميع أنحاء العالم من قبل معجبيه ومشاهير آخرين، لكن أبرز التهاني المميزة كانت من زوجته ديبيكا.

تزوج الثنائي المذهل في عام 2018، كما لوحظ أنها لكم يفترقا عن بعضهما البعض منذ ذلك الحين وهما الآن في الحجر الصحي معًا لبعض الوقت. كما بدأ رانفير مسيرته في بوليوود مع فيلم Baaja Baaraat في عام 2010 ومنذ ذلك الحين قطع شوطا طويلا. لدرجة أنه يعتبر الآن أحد أكثر ممثلي بوليوود شهرة.