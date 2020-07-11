ماذا فعلت الممثلة الهندية سامانثا أككينيني عندما اكتشفت إصابتها بمرض السكر؟

رنا صلاح الدين - قالت الممثلة الجنوبية الهنديه سامانثا أككينيني في مقابلة علنية إنها واجهت مشاكل مرض السكري في مرحلة ما من حياتها.

يتتبع سامانثا عدد كبير من المحبين على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنها دلئما ما تحافظ على تحديث أخبارها لمشاركة وابقاء معجبيها على كل جديد حول ما يحدث في حياتها.

سامانثا أككينيني

لكن هل عرف معجبوها أن الممثلة كانت تعاني من مرض السكري؟ وفقا للتقارير، كشفت الممثلة أنها واجهت مشاكل السكري في مرحلة ما من حياتها، وقالت سامانثا: "مرض السكري شائع جدًا الآن وهو مشكلة صغيرة جدًا مقارنة بالعديد من المشكلات التي تواجهها الفتيات".

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وأضافت نجمة بوليود، أنه تم تشخيصها بمرض السكري في عام 2013 وبتصميمها وإرادتها استطاعت أن تتغلب على المرض.

سامانثا أككينيني

تعد سامانثا واحدة من أفضل الممثلات الجميلات في صناعة السينما الهندية الجنوبية، نجحت سامانثا في تأسيس نفسها في صناعات الأفلام التاميلية والتيلوجية، وظهرت سامانثا آخر مرة في فيلم Jaanu.

على صعيد العمل، ستظهر سامانثا في مسلسل Amazon Prime Video The Family Man 2