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Jul 11, 2020
أحيت النجمة اللبنانية يارا حفل زفاف في دولة الإمارات، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مشرقة من دار “لابورجوازي” بدت فيها في غاية الجمال والروعة.
وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعدما نشرت يارا عدد من الصور، على حسابها عبر موقع انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها يتغزّل بها ويبدي اعجابه بجمالها ويصفها “بالقمر”.
وتعتبر حفلة الزفاف هي الأولى لـ يارا بعد أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.
نذكر أن يارا كانت قد طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم.
الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- يارا تحيي أول حفل لها بعد كورونا والجمهور يتغزّل بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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