بالصور- يارا تحيي أول حفل لها بعد كورونا والجمهور يتغزّل بجمالها

أحيت النجمة اللبنانية يارا حفل زفاف في دولة الإمارات، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مشرقة من دار “لابورجوازي” بدت فيها في غاية الجمال والروعة.

وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعدما نشرت يارا عدد من الصور، على حسابها عبر موقع انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها يتغزّل بها ويبدي اعجابه بجمالها ويصفها “بالقمر”.

Advertisements

وتعتبر حفلة الزفاف هي الأولى لـ يارا بعد أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

نذكر أن يارا كانت قد طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم.

الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر.