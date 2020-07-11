رانيا يوسف تواصل نشر صور وأسماء "متحرشين"

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"الخليج 365" من دبي: تواصل الفنانة رانيا يوسف نشر صور المتابعين الذين يتعرضون لها بالتحرش، وقد انتهجت هذا السلوك منذ أيام بعد تعرضها المستمر لهذه المواقف.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها على Twitter، صورًا جديدة لمتحرشين السوشيال ميديا الذين ضايقوها مؤخرًا وكتبت معلقة: "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشة".

وكانت رانيا يوسف قد كشفت عن تعرضها للتحرش وكتبت عبر حسابها على Instagram: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

تابعت: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وطالبت رانيا بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر، وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا، على حد وصفها، مضيفة: "ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".