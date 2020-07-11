وفاة المنتجة الفلسطينية مي مسحال

رنا صلاح الدين - توفيت الجمعة ١٠ يوليو المنتجة الفلسطينية مي مسحال، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخراً.

وكانت المنتجة مي مسحل، قد أصيبت مؤخراً بجلطة في المخ، ومن المقرر دفن جثمانها اليوم السبت.

وكانت شركة "دانا"، المنتجة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وهو الفيلم الذي تعود به الشركة بعد غياب 3 سنوات عن الإنتاج.

وأكد ريمون رمسيس، أن المنتجة الكبيرة كانت تعاني من بعض الأمراض خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها: "ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس"، وكان اَخر أعمالها فيلم: "بترا: بوابة الزمن" في 2017، الذي كتبت السيناريو الخاص به.