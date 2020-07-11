كارول سماحة تُغرّد عن لبنان: في غصة كبيرة بقلبي

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها الشديد بسبب ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع على كافة المستويات في لبنان خلال الأيام الماضية.

وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أشارت كارول إلى أن غصّة كبيرة تختلج صدرها إزاء ما يحدث في لبنان وكتبت: “قلبي فكري وكل مشاعري عم تغلي! بكذب على حالي وبكمل شغلي عادي،ب غني بمثل بنزل أغنية، بس في شي ناقصى، في غصة كبيرة بقلبي”.

وتابعت كارول التي تعيش مع عائلتها، زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وابنتهما تالا في مصر: “شو صعب الإنسان ينسلخ عن أرضو، وشو أصعب الإنسان يحس بغربة هو وعايش عأرضو، بشوف معانات أهلي عاوجوهن بسمعها بنبرة أصواتن،كل هالطاقات المهدورة رايحة تنزرع بأرض جديدة”.

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب أغنية Bon Voyage، من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.