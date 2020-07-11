مروان خوري يستذكر والدته الراحلة: مرّت سنة

متابعة بتجـــــــــرد: استذكر النجم اللبناني مروان خوري والدته في ذكرى وفاتها، ونشر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بها.
وأرفق مروان خوري الصورة بتعليق عبّر فيه عن اشتياقه لوالدته، وقال: “مرّت سنة.. يا إمي”.
والجدير بالذكر أن خوري عاش حالَ حزن شديد بوفاة والدته التي كان متعلّقاً بها إلى حدّ كبير وكان يتحدّث عنها دوماً وباستمرار في حواراته وإطلالاته الإعلامية.
على صعيد آخر، يستعد مروان خوري خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان “كمل حياتك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
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