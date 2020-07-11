الغيرة تسيطر على حبيب هاندا أرتشيل بسبب كرم بورسين

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت وسائل اعلام تركية ان المغني التركي مراد دالكيتش بدأ يغار كثيرا من تطور العلاقة الكبيرة بين حبيبته النجمة التركية هاندا أرتشيل والممثل التركي كرم بورسين في كواليس مسلسل “انت اطرق بابي”، وخصوصا بعد مشاهدته المشهد الأخير الذي كان فيه تبادل قبل بين هاندا وكرم، اذ ان الوضع اصبح يزعج مراد بشكل كبير.
وكان شنّ مراد دالكيتش هجوما لاذعا مؤخرا على الصحافة التركية، بعد نشرها خبر افلاسه بسبب عدم قيامه بحفلات في فترة انتشار فيروس كورونا.
ونفى مراد هذه الاخبار وذكر ان هاندا كانت ستساعده بالتأكيد لو مر في هذه الازمة، لكن افلاسه لم يحدث.
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