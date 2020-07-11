بالصورة – أحمد حلمي يتعرّض لحادث بسبب إبنه

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض الممثل المصري ​أحمد حلمي​ إلى حادث طريف على يدّ ابنه الصغير.

ووثق أحمد حلمي الحادث بالفيديو وشارك مع متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، بصورة له وهو مصاب بسهم لاصق في نظارته، أصابه به إبنه أثناء اللعب، وكتب معلقًا على الصورة قائلاً: “ليه كده يا ابني”.

ويشار إلى أن أخر أعمال الممثل المصري أحمد حلمي هو الفيلم السينمائي بعنوان “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من الممثلين، الجدير ذكره أن السيناريو والحوار لعبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.‎