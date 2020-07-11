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أغلى صفقة رياضية في التاريخ بطلها باتريك ماهوميز.. صور

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رنا صلاح الدين - شهد العالم لأول مرة في التاريخ صفقة بنحو نصف مليار دولار لضم رياضي، هو لاعب كرة القدم الأمريكية باتريك ماهوميز، لتتجاوز بذلك الصفقات التي يبرمها أغلى لاعبي كرة القدم.

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صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكرت أن لاعب كرة القدم الأمريكية باتريك ماهوميز (24 عاما)، أبرم صفقة تم بوجبها تمديد عقده مع فريق "كنساس سيتي تشيفس"، الذي ينافس في الدوري الأمريكي، وتحديدا في القسم الغربي منه.. وتبلغ مدة العقد بين الطرفين 10 سنوات، على أن ينتهي في عام 2031.

47df74d438.jpgباتريك ماهوميز

رئيس النادي كلارك هانت، قال في بيان، إن باتريك تطور كثيرا منذ انضمامه إلى الفريق قبل عدة سنوات، ليصبح واحدا من أكثر اللاعبين غزارة في العمل، مشيرا إلى أن اللاعب قاد الفريق إلى أول بطولة له منذ 50 عاما.

الصحيفة البريطانية، أضافت أن اللاعب الشاب أبرم الاتفاق قبل يومين، مشيرة إلى أنه سيحصل على مبلغ صاف طوال سنوات العقد يصل إلى 503 ملايين دولار.

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7f91ff0b22.jpgباتريك ماهوميز

وبدا مستغربا إبرام مثل هكذا صفقات في وقت يجتاح فيه العالم فيروس ، الذي أدى إلى تخفيض أجور اللاعبين وقيمة صفقات انتقالهم بين الأندية، وخصوصا في كرة القدم.

1bdacb144e.jpgباتريك ماهوميز

ولاعب كرة القدم الوحيد الذي وصلت تكاليف انتقاله من ناد إلى آخر، هو البرازيلي، عندما انتقل من إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.

779bd4944f.jpgباتريك ماهوميز

وبلغت القيمة حينها قرابة مليار دولار، لكن أكثر من 200 مليون دولار منها كان قيمة الشرط الجزائي الذي يجب دفعه عند فسخ العقد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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