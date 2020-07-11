أغلى صفقة رياضية في التاريخ بطلها باتريك ماهوميز.. صور

رنا صلاح الدين - شهد العالم لأول مرة في التاريخ صفقة بنحو نصف مليار دولار لضم رياضي، هو لاعب كرة القدم الأمريكية باتريك ماهوميز، لتتجاوز بذلك الصفقات التي يبرمها أغلى لاعبي كرة القدم.

باتريك ماهوميز

صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكرت أن لاعب كرة القدم الأمريكية باتريك ماهوميز (24 عاما)، أبرم صفقة تم بوجبها تمديد عقده مع فريق "كنساس سيتي تشيفس"، الذي ينافس في الدوري الأمريكي، وتحديدا في القسم الغربي منه.. وتبلغ مدة العقد بين الطرفين 10 سنوات، على أن ينتهي في عام 2031.

باتريك ماهوميز

رئيس النادي كلارك هانت، قال في بيان، إن باتريك تطور كثيرا منذ انضمامه إلى الفريق قبل عدة سنوات، ليصبح واحدا من أكثر اللاعبين غزارة في العمل، مشيرا إلى أن اللاعب قاد الفريق إلى أول بطولة له منذ 50 عاما.

الصحيفة البريطانية، أضافت أن اللاعب الشاب أبرم الاتفاق قبل يومين، مشيرة إلى أنه سيحصل على مبلغ صاف طوال سنوات العقد يصل إلى 503 ملايين دولار.

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باتريك ماهوميز

وبدا مستغربا إبرام مثل هكذا صفقات في وقت يجتاح فيه العالم فيروس كورونا، الذي أدى إلى تخفيض أجور اللاعبين وقيمة صفقات انتقالهم بين الأندية، وخصوصا في كرة القدم.

باتريك ماهوميز

ولاعب كرة القدم الوحيد الذي وصلت تكاليف انتقاله من ناد إلى آخر، هو نيمار البرازيلي، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.

باتريك ماهوميز

وبلغت القيمة حينها قرابة مليار دولار، لكن أكثر من 200 مليون دولار منها كان قيمة الشرط الجزائي الذي يجب دفعه عند فسخ العقد.