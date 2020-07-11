والدة الجميلة جيجي حديد تبريء نفسها من هذه التهمة.. صور

رنا صلاح الدين - ردت يولاندا حديد، والدة عارضة الأزياء الجميلة جيجي حديد، على ما نشر مؤخرا بأنها سمحت لغيسلين ماكسويل، بالاختباء بمنزلها في بنسلفانيا في نوفمبر عام 2019.

القبض على ماكسويل تم بعد بحث مطول لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد تم اعتقالها واتهامها بـ"الإغراء والتآمر لإغراء القُصَّر للسفر من أجل المشاركة بأعمال جنسية غير مشروعة، والنقل والتآمر لنقل القُصّر بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي، وتهمتان بالحنث باليمين" بحسب "سبوتنيك".

جيجي حديد

الصحفي الهولندي هينك فان إيس، كان قد نشر تغريدة على "تويتر" مدعيا أنه تتبع مكان ماكسويل من خلال عناوينها الخاصة على شبكة الإنترنت، ضمن هذا الموضوع، وكتب أن ماكسويل زارت متجر دونات بالقرب من مزرعة حديد، واقترح أن ماكسويل كانت صديقة للعائلة، وكتب أيضًا أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى يولاندا للتحقق مما إذا كانت تسكن ماكسويل عندها أو لا.

جيجي حديد

بعد فترة وجيزة، غردت يولاندا عبر "تويتر" مؤكدة إنكارها التورط في التعامل مع البريطانية الاجتماعية. وكتبت قائلة: لا أعرف غيسلين، ولم أرتبط بها على الإطلاق، والمرة الأولى التي سمعت عنها كانت عبر فيلم وثائقي على نيتفليكس، مثل بقية العالم.

جيجي حديد

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وأضافت "لذا، لا أدري كيف تم إدخالي إلى هذه السردة والتكلم بها، لكنني آخذ هذه الادعاءات الكاذبة على محمل الجد، توقفوا عن إشراكي فيما لا علاقة لي به، ما فعلته تلك السيدة مثير للقلق وتستحق أن تكون في السجن لفترة طويلة".

جيجي حديد

جيجي حديد ابنة يولاندا، دافعت عن والدتها عبر "تويتر" وكتبت، "أمي، من الواضح من الخط البياني والزمني لحسابها أنها لا تستخدم تطبيق تويتر تقريبًا".

جيجي حديد

وللتنويه فإن يولاندا حديد هي شخصية تلفزيونية ومصممة أزياء وعارضة أزياء سابقة هولندية أمريكية.. أما غيسلين ماكسويل فهي نجمة اجتماعية وسيدة أعمال بريطانية.

جيجي حديد