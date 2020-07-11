ريهام أيمن تنشر صورًا مع زوجها في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريهام ببادي وشورت، بينما ظهر شريف بتي شيرت وشورت أيضا، أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي. وتزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في ١٥ مايو ٢٠١٥، وأنجبا "رمزي وليليا".

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