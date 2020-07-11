تراند اليوم : رانيا يوسف تفتتح شركة توريد متحرشين : كل يوم 5 هتسلمهم للأمن

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن انزعاجها واستيائها من انتشار التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه منذ إنشائها حسابها الشخصي على موقع فيس بوك ولديها حالة ذهول من التعليقات البذيئة والخادشة للحياء.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”: “قررت أفضح المتحرشين بعد لما لقيت ناس بتبعت رسايل تشيب”، لافتة إلى أنه لا يوجد عقاب رادع للتحرش علي السوشيال ميديا الذي فاق الحدود.

وتابعت: “قلنا هناخد بالنا من لبسنا طيب والأطفال والرجالة اللي بتتحرش برجالة كده مش هينفع نسكت تاني علي المتحرشين وكل يوم هنزل 5 متحرشين لفظيا على السوشيال ميديا وتلف صورهم عبر جمهورية مصر العربية علشان الناس تعرفهم ويبقوا عبرة لغيرهم”.

وأشارت إلي أن عددًا من المنتقبات والمحجبات والأطفال والرجال أرسلوا لها رسائل استغاثة بعد تعرضهم للتحرش بكل الأشكال.

وأكدت أنها تلقت رسائل تهديد من المتحرشين بعد فضحها لهم ونشر صورهم علي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.