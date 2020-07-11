تراند اليوم : هندي صبري تحتفل بعيد ميلاد صديقة عمرها بهذة الطريقة – فيديو

نشرت الفنانة هند صبري ، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وإحتفلت هند صبرى بعيد ميلاد صديقتها بنشر مقطع فيديو مجمع بصورهما.

وعلقت قائلة :”قضيت 3 ساعات وأنا أحاول تقديم عرض الصور هكذا ، وأنا أتنقل خلال لفة الكاميرا الخاصة بي لمئات الصور ، واللحظات ، والذكريات .. مدى الحياة من الأخوة .. كيف تختار القليل منها؟ كيف يمكن للصور تلخيص أيام الفرح والألم والدعم؟شكرا لك لكونك أختي ، عيد ميلاد سعيد”.

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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل “حلاوة الدنيا”، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

https://www.instagram.com/hendsabri/?utm_source=ig_embed&ig_mid=16B4FD9F-620F-4620-A8E3-7534E8FEE7F1