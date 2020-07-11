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شكرا لقرائتكم خبر عن دلق القهوة خير.. يوميات حلمى على السوشيال ميديا فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد حلمي مشاركاته المستمرة عبر حساباته المختلفة بجميع منصات السوشيال ميديا، والتي تأتي غالبيتها على غرار حسه الفكاهي، وهي طريقته المعتادة في التواصل مع جمهوره عن طريق الصور التي يقوم بنشرها او بتعليقاته الساخرة.
وحرص حلمى على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لإحدى معجباته التي قامت برسم وجهه باستخدام القهوة، على لوحة بيضاء، وكتب: " فعلا دلق القهوة خير".
على جانب آخر، دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.
أفلام أحمد حلمى التى أتاحتها منصة watch it هى "1000 مبروك" إخراج أحمد نادر جلال و"عسل أسود" الذى يشارك فى بطولته ايمى سمير غانم ودوارد ولطفى لبيب وإنعام سالوسة وإخراج خالد مرعى، و"أسف على الإزعاج" ويشارك فى بطولته منة شلبى ومحموج حميدة ودلال عبد العزيز وأحمد فؤاد سليم وإخراج خالد مرعى.
وضمت منصة watch it أيضا أفلام "بلبل حيران" بمشاركة زينة وشيرى عادل وإيمى سمير غانم وإخراج خالد مرعى، و"جعلتنى مجرما" بمشاركة غادة عادل وادوارد وريهام عبد الغفور وإخراج عمرو عرفة، و"كده رضا" بمشاركة منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب وإخراج أحمد نادر جلال، و"ميدو مشاكل" بمشاركة شيرين عبد الوهاب وحسن حسنى ورامز جلال ومحمد لطفى ونشوى مصطفى وإخراج محمد النجار.
وكذلك فيلم "زكى شان" الذى يشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وحسن حسنى وأمير كرارة وانتصار وإخراج وائل احسان، وفيلم "ظرف طارق" الذى يشارك فى بطولته نور ومجدى كامل وخالد الصاوى وميس حمدان ويوسف داود وإخراج وائل احسان، وفيلم "إكس لاج" بمشاركة دنيا سمير غانم وابراهيم نصر وخالد سرحان وايمى سمير غانم ومحمد شاهين وياسمين رئيس وناهد السباعى وإخراج شريف عرفة.
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