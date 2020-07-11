شكرا لقرائتكم خبر عن دلق القهوة خير.. يوميات حلمى على السوشيال ميديا فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد حلمي مشاركاته المستمرة عبر حساباته المختلفة بجميع منصات السوشيال ميديا، والتي تأتي غالبيتها على غرار حسه الفكاهي، وهي طريقته المعتادة في التواصل مع جمهوره عن طريق الصور التي يقوم بنشرها او بتعليقاته الساخرة.

وحرص حلمى على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لإحدى معجباته التي قامت برسم وجهه باستخدام القهوة، على لوحة بيضاء، وكتب: " فعلا دلق القهوة خير".

على جانب آخر، دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.

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