بالصور: قصي خولي مع ابنه في عيد ميلاده الثاني

احتفل الممثل قصي الخولي بعيد ميلاد طفله "العميد" الذي أتم عامه الثاني. ونشر خولي عدة صور برفقة طفله عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيها وهو يحمله داخل حديقة المنزل، وبجانبهما قالب الحلوى، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "9/7/2018 ... 9/7/2020... اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين.. يا عميدي وفارسي وصغيري.. الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت. ( كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا) يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي".

وكان لافتًا استخدام قصي لاسمي عميد وفارس في المعايدة، فمن المعروف أن قصي يطلق عليه لقب "أبو عميد" تيمّناً باسم والده، فيما أطلقت زوجته التونسية مديحة حمداني اسم فارس على الطفل، لانها ولدته في تونس واسم عميد في تونس رتبة عسكرية ولا يسمح بأن تطلق على المواليد، كما سبق أن صرّحت بذلك والدة مديحة في أحد لقاءاتها.

Advertisements

وتفاعل عدد من المشاهير مع احتفال خولي بعيد ميلاد طفله، فكتب الممثل محمود نصر: "الله يحمي و يبعتلو ايام حلوة ابو عميد الغالي"، بينما علقت الفنانة جيني اسبر بالقول: "الله يحميه"، فيما قالت الممثلة شكران مرتجى: "الله يحميه ويشوف أيام حلوة".

ونشرت مديحة الحمداني صورة لفارس، من دون أن تظهر وجهه وهي تحتفل بعيده الثاني وكتبت كلمة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعر الأمومة، وكتبت: " أحبك البارحة، اليوم و غدا.سأحبك حتى أنفاسي الأخيرة.أسعد عيد ميلاد لإبني و روحي وكل حياتي".